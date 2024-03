Die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit begeht den Palmsonntag, 24. März, in diesem Jahr in einer neuen Form. Die Feier, die an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert, beginnt um 10.30 Uhr im hinteren Teil des Hieronymus-Hofer-Hauses im Foltzring, damit auch Bewohner des Seniorenheims teilnehmen können. Nach der Segnung der Palmzweige zieht die Prozession – musikalisch begleitet von einer Bläsergruppe aus Studernheim – zur Pfarrkirche St. Ludwig, wo die Eucharistiefeier gegen 11 Uhr beginnt. Kinder sind am Freitag, 22. März, 16 Uhr, eingeladen, im Ludwigssaal unter Anleitung Palmstecken für die Prozession zu basteln. Benötigt wird lediglich ein etwa 30 Zentimeter langer Stecken, alles Weitere wird gestellt.