Ein 70-Jähriger aus Frankenthal soll im Streit einen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben. Seit Dezember sitzt er in U-Haft. Jetzt hat der Prozess begonnen.

70 Jahre ist ein Frankenthaler alt, bisher hat er ein straffreies Leben geführt. Nun wirft ihm Staatsanwältin Esther Bechert in einem am Freitag begonnenen Prozess vor dem Schwurgericht des Landgerichts Frankenthal versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor.

Laut Bechert kam am Nachmittag des 28. Dezember im vergangenen Jahr ein 47-jähriger Bekannter in die Wohnung des 70-Jährigen, um eigene Gegenstände abzuholen. Es kam zum Streit. An der Wohnungstür soll der Angeklagte seinem Besucher „in Tötungsabsicht“ mit einem Küchenmesser mit 19,5 Zentimetern Klingenlänge in den Oberbauch gestochen haben, erläuterte Staatsanwältin Bechert. Der 70-Jährige soll danach geglaubt haben, „alles für die Tötung“ getan zu haben, und die Wohnungstür geschlossen haben.

Der Verletzte, der vor der Wohnung gewesen sei, habe sich zu einer anderen Wohnung im Haus schleppen können und habe dort geklingelt. Es habe Lebensgefahr bestanden, weil der linke Leberlappen verletzt gewesen sei, doch sei der 47-Jährige durch eine Operation gerettet worden.

Angeklagter erinnert sich nicht an eigene Adresse

Der 70-Jährige wurde am Freitag schwer atmend in den Sitzungssaal in das zweite Stockwerk gebracht, nur mühsam, behindert durch Handschellen, war er die Stufen von Wendeltreppen hochgestiegen. Mit weißen Haar, weißem Bart sowie in grau-blauer Gefängniskleidung wirkte der Mann, als habe er Mühe sich zu orientieren. Als ihn die Vorsitzende Richterin Mirtha Hütt fragte, wo er gewohnt hat, bevor er im Dezember in Untersuchungshaft kam, wusste er den Namen der Straße nicht.

Rechtsanwalt Alexander Kiefer sagte, dass es „keinen Sinn hat“, wenn sein Mandant etwas zu den Vorwürfen sagt, denn der habe „massive Erinnerungslücken“. An seinen Lebenslauf erinnere sich der 70-Jährige nur mit Mühe, so Kiefer, der vorlas, was ihm sein Mandant berichtet hat. Der 70-Jährige habe eine Ausbildung absolviert, durchgehend bis zur Rente gearbeitet und danach noch Gelegenheitsjobs angenommen.

Langjähriges Alkoholproblem des Angeklagten

Der Mann sei verheiratet gewesen, jedoch seit 28 Jahren geschieden. Zur Exfrau und den drei Söhnen habe der 70-Jährige seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr. Wie Kiefer sagte, hat sein Mandant „ein langjähriges Alkoholproblem“. Entgiftungen und Entzugsbehandlungen seien erfolglos gewesen.

Nach Angaben von Richterin Mirtha Hütt wurde bei dem 70-Jährigen etwa vier Stunden nach dem Angriff ein Blutalkoholwert von 1,10 Promille gemessen. Bei dem 47-Jährigen habe der Blutalkoholwert mehr als sechs Stunden nach dem Vorfall 1,59 Promille betragen; demnach müsse er zum Tatzeitpunkt über zwei Promille gehabt haben. Bei dem Streit erlitt er eine etwa vier Zentimeter lange und einen Zentimeter breite Stich-Schnittverletzung am Bauch.

Widersprüchliche Aussage des Geschädigten

Der 47-jährige Geschädigte sagte aus, er habe den Angeklagten erst im Dezember des vergangenen Jahres in einer Klinik kennengelernt, in der beide während eines Entzugs ein Zimmer teilten. Da er damals keine Wohnung gehabt habe, habe der 70-Jährige ihm angeboten bei ihm zu wohnen. Auf die Frage, ob es während des Zusammenlebens Streit gab, antwortete er zunächst verneinend, berichtete später jedoch von Streitereien.

Auch zu anderen Punkten äußerte er sich widersprüchlich. So sagte er einmal, er habe die Wohnung wieder verlassen, weil der Angeklagte gleich nach dem Klinikaufenthalt wieder angefangen habe Bier zu trinken, er selbst aber keinen Alkohol mehr trinken wollte. Später sagte der Geschädigte, er habe nur wenig Alkohol getrunken, dann wiederum, es sei doch mehr gewesen.

Geschädigter: Streit ums Radio

Bei dem Streit vor der Tat sei es darum gegangen, wem ein Radio gehört. Der 70-Jährige sei „vom Korridor in die Küche gelaufen, mit einem Messer zurückgekommen und hat mich gestochen“. Dann setze seine Erinnerung erst wieder ein, als er im Krankenhaus aufwachte. Auf Nachfrage von Richterin Hütt sagte er, er denke, der 70-Jährige sei dement.

Ein Polizeibeamter, der kurz nach dem Vorfall in der Wohnung war, widersprach dieser Einschätzung. Erst habe der 70-Jährige den Eindruck erweckt, dass er von dem Vorfall nichts wisse. Nach einiger Zeit habe der 70-Jährige angefangen mit sich selbst zu reden und gesagt: „Ich habe einmal mit dem Messer in den Bauch gestochen, weil der mich so genervt hat“. Der Prozess wird am Freitag, 19. Juni, 9 Uhr, fortgesetzt.