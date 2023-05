Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ist der 32-jährige und zuletzt wohnungslose Mann, der seine Mutter in der Nacht zum 28. Juli 2020 in deren Wohnung in Frankenthal getötet haben soll, psychisch krank? Am Dienstag haben sich Anzeichen dafür bei der Verhandlung am Landgericht verdichtet.

Schon an einem der bisherigen Prozesstage hatte der Angeklagte von Schmerzen berichtet, die er auf die Strahlung von Satelliten oder auf Röntgengeräte des Bundesnachrichtendienstes zurückführte.