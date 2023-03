Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Etwa 11.000 Euro ergaunerte ein Frankenthaler, indem er auf dem Internetportal Ebay Produkte anbot, den Kaufpreis kassierte, aber die Waren nicht lieferte. Und auch beim Familienurlaub nahm er es mit dem Bezahlen nicht so genau. Am Donnerstag stand der 38-Jährige deshalb vor Gericht.

Gewerbsmäßiger Betrug in zwölf Fällen: So lautete die Anklage für den 38-Jährigen am Donnerstag in einer Verhandlung am Schöffengericht des Amtsgerichts Frankenthal. Laut der