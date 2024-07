Zwei Männer sollen laut Anklage im Februar einen Ladeninhaber in der Wormser Straße in seinem Geschäft geschlagen und bedroht haben. Einem der Männer, einem 41-jährigen Mannheimer, warf die Staatsanwaltschaft in einem Prozess vor dem Amtsgericht gefährliche Körperverletzung vor. Freispruch lautete das Urteil.

„Sie erzählen uns hier irgendeinen Quatsch“, sagte Staatsanwalt Martin Laforet hörbar verärgert zu einem 41-jährigen Jordanier, der den Mannheimer bei