Mit dem gewaltsamen Tod eines 59-jährigen Bewohners des städtischen Wohnheims Albertstraße befasst sich die Erste Große Strafkammer des Landgerichts Frankenthal in einem Verfahren ab Freitag, 9. Oktober, 8.30 Uhr. Wegen Totschlags vor dem Schwurgericht angeklagt ist ein 34-Jähriger aus Frankenthal, der ebenfalls in dem Wohnheim lebte. Nach Angaben des Gerichts wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor, den 59-Jährigen am 16. April dieses Jahres nach einem Streit „zu Boden gestoßen und ihn mit mehreren Tritten gegen den Oberkörper und den Kopf derart verletzt zu haben“, dass er im Krankenhaus starb. Die Obduktion ergab, dass der Mann an den Folgen eines „schweren offenen Schädelhirntraumas“ gestorben war. „Der Angeklagte hat die Tathandlung im Ermittlungsverfahren eingeräumt“, teilt das Gericht dazu mit. Dabei hatte er sich zunächst auf Notwehr berufen. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat er aber „in Tötungsabsicht gehandelt“. Der 34-Jährige ist mehrfach vorbestraft. „Wegen einer möglichen psychiatrischen Erkrankung kommt zumindest eine Minderung der Schuldfähigkeit in Betracht“, heißt es in der Information des Gerichts zum Verfahren. Fortsetzungstermine sind für folgende Tage geplant: 30. Oktober, 20. und 25. November, 4., 14. und 18. Dezember, jeweils 9 Uhr.