Hat der Versuch eines 18 Jahre alten Ludwigshafeners, seinen früheren Freund zu küssen, am Tatabend einen folgenschweren Streit ausgelöst? Das jedenfalls soll der 23-jährige Angeklagte, der den Jugendlichen im November 2019 in Frankenthal mit einem Messer tödlich verletzt haben soll, an Bekannte per Nachrichten in sozialen Medien direkt danach geschrieben haben. Diese Umstände waren am Montag Thema im Prozess vor dem Landgericht.

Angeklagter und Opfer kannten sich aus der Jugendstrafanstalt Schifferstadt, wo sie eine Beziehung geführt haben sollen. Diese Liaison hat der 18-Jährige nach Haftende offenbar