Der 23 Jahre alte Frankenthaler, der im November 2019 einen aus Ludwigshafen stammenden Bekannten mit Messerstichen tödlich verletzt haben soll, hat am Freitag vor dem Landgericht keine Angaben zu seiner Person gemacht. Er sei dazu psychisch nicht in der Lage, sagte seine Verteidigerin. Bislang ist in dem Verfahren noch nicht einmal die Anklageschrift verlesen. Ein neuer Anlauf ist in anderthalb Wochen geplant.

Als der Angeklagte vom Vorsitzenden Richter der 1. Strafkammer, Alexander Schräder, aufgefordert wird, zu seiner Person auszusagen, bricht er in Tränen aus, versinkt in seinen Sitz. Seine Anwälte