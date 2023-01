Regelmäßige Zahlungen auf das Konto eines mutmaßlichen Strohmanns legen nahe, dass ein Frankenthaler Ehepaar Geld verdient hat – und insofern unberechtigt rund 21.000 Euro Arbeitslosengeld und Hartz IV bezogen hat. Am Dienstag hat sich das Amtsgericht erneut mit dem Fall beschäftigt.

Lohn von zwei Speditionen soll von November 2018 bis Oktober 2020 auf dem Konto eines Strohmanns eingegangen sein, das belegten die von Richter Thomas Henn aufgezählten Vorgänge. Dass der Schwiegervater des Angeklagten nur zum Schein Konteninhaber gewesen sein dürfte – das war Thema beim Prozessauftakt im Dezember. Forderungen des Jobcenters, das per Widerspruchsverfahren an die Eheleuten ausbezahlte Sozialleistungen eintreiben möchte, hatte deren Rechtsanwalt zurückgewiesen. Der Grund: Sein Mandant könne krankheitsbedingt keiner regelmäßigen Arbeit nachgehen. Die Einnahme starker Medikamente lasse dies nicht zu. Zweifel blieben dennoch.

Fortsetzung in zwei Wochen

Ein als Zeuge geladener Transportunternehmer fehlte am zweiten Verhandlungstag entschuldigt. In bisherigen Vernehmungen habe er sich zurückhaltend geäußert. „Wohl um sich nicht selbst zu belasten“, so Richter Henn. In einer Aussage deutet er an, dass der Angeklagte mehrere Jobs habe. Die Ehefrau eines zweiten Spediteurs, der bereits im Zeugenstand stand, gab zu Protokoll, sie habe die Gehaltsabrechnung für Fahrer ihres Mannes gemacht. Den Namen des Angeklagten habe sie nie gehört, den Namen des mutmaßlichen Strohmanns hingegen schon. Am Freitag, 20. Januar, 11 Uhr, wird weiterverhandelt.