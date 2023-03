Für stolze 5000 Euro soll ein 32 Jahre alter Ludwigshafener in Frankenthal das Imitat einer Herrenuhr der Luxusmarke Rolex verkauft haben. Weil ihm die Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang Betrug vorwirft, steht der Mann am Dienstag, 4. April, 13.30 Uhr (Saal 13), vor einem Strafrichter des Amtsgerichts Frankenthal. Der Angeklagte habe die Uhr im Mai vergangenen Jahres übers Internet als Original angeboten, obwohl er gewusst habe, dass es sich um eine Fälschung handele, so die Ermittler.