Das Urteil gegen einen Mann aus Worms, der einen 53-jährigen Frankenthaler im August 2025 in einem Garten in Ludwigshafen mit einer Axt angegriffen und dabei schwer verletzt hat, ist inzwischen rechtskräftig. Das teilt das Landgericht Frankenthal auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Das bedeutet, dass die Verteidigung des Verurteilten keine Revision gegen das im März verhängte Urteil eingelegt hat. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 45-Jährige den Mann aus Frankenthal mehrfach mit einer Axt geschlagen und dessen Tod billigend in Kauf genommen hat. Verurteilt wurde er wegen schwerer Körperverletzung zu fünfeinhalb Jahren Haft. Einen Teil davon muss er aufgrund seiner Drogen- und Alkoholabhängigkeit in einer Entziehungsanstalt verbringen.