Wie ist am Abend des 31. März in der Fontanestraße in Ludwigshafen eine Auseinandersetzung zwischen vier jungen Männern abgelaufen? Das versuchte am Mittwoch die Große Jugendstrafkammer des Landgerichts Frankenthal zu klären. Einer der Vier, ein 20-jähriger Neustadter, ist wegen versuchter räuberischer Erpressung und versuchter gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Vor Gericht steht er nicht nur wegen des Vorfalls in Ludwigshafen, sondern auch, weil der 20-Jährige am 27. März in der Albertstraße in Frankenthal einen Mann