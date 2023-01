Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat am Montag vor dem Landgericht Frankenthal der Prozess gegen einen 14 Jahre alten Jugendlichen wegen versuchter Vergewaltigung begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, dass er im vergangenen Jahr eine 20-jährige Prostituierte zum Sex mit ihm zwingen wollte, nachdem sie Geschlechtsverkehr gegen Bezahlung abgelehnt hatte. Am ersten Tag der Hauptverhandlung habe sich der Angeklagte zur Sache eingelassen, den Übergriff auf die junge Frau allerdings bestritten, erklärte eine Sprecherin des Landgerichts. Vor der Jugendkammer seien zum Auftakt vier Zeugen befragt worden – allesamt in die Ermittlungen gegen den Teenager involvierte Polizeibeamte. Beim nächsten von insgesamt sieben geplanten Verhandlungstagen am Donnerstag, 19. Januar, werde sich die Prostituierte im Zeugenstand zu dem Vorfall äußern, bei dem sie laut Darstellung der Ermittler auch gewürgt worden ist und vor dem Angriff aus der Wohnung flüchtete. Neben dieser Tat legt die Staatsanwaltschaft dem vorbestraften 14-Jährigen weitere Übergriffe im Frühjahr und Sommer 2022 zur Last. Er soll einer 21-Jährigen ans Gesäß gefasst haben. Zwei 13 und 15 Jahre alten Mädchen sei er in deren Wohnhäuser gefolgt, habe sie belästigt oder es versucht. Ein siebenjähriges Mädchen habe er zu sexuellen Handlungen an ihm aufgefordert und es unsittlich berührt.