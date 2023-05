Nötigung lautet der Vorwurf gegen einen 22-Jährigen aus Frankenthal, der sich am Montag, 15. Mai, ab 11 Uhr im Amtsgericht verantworten muss. Der Angeklagte soll vergangenen Mai mit seinem Auto auf einem Landwirtschaftsweg gefahren sein. Weil Personen, die dort arbeiteten, ihr Fahrzeug so abgestellt hatten, dass er nicht weiterkam, soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Der Frankenthaler habe den Personen signalisiert, Platz zu machen, woraufhin diese entgegnet haben sollen, dass es sich um einen Landwirtschaftsweg handele und er als Privatperson dort nichts zu suchen habe. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs habe sich nach einer weiteren Diskussion geweigert, wegzufahren und sei weggelaufen. Als er sich erneut umgedreht habe, sei der Angeklagte mit einem Gewehr in der Hand neben seinem Fahrzeug gestanden und habe ihm zugerufen, ob er jetzt bereit wäre, Platz zu machen. Daraufhin sei der Fahrer zur Seite gefahren.