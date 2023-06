Wegen einer ganzen Reihe an Straftaten muss sich ein 54-Jähriger aus Ludwigshafen am Mittwoch, 14. Juni, 9.30 Uhr, vorm Amtsgericht verantworten. Zwischen Dezember 2021 und Dezember 2022 soll er in Ludwigshafen und Frankenthal insgesamt 17 Einzeltaten begangen haben. Unter anderem hat der Ludwigshafener laut Anklage im Streit in einer Bar in Ludwigshafen einen anderen Mann mit einem Messer angegriffen und diesem eine Schnittverletzung zugefügt, die mit sieben Stichen genäht werden musste. Zu anderen Gelegenheiten habe er sich dem kommunalen Vollzugsdienstes widersetzt, Polizeibeamte beleidigt, eine Frau bedroht, Personen beleidigt und bedroht, eine Gartenzelle verwüstet, abgestellte Paketsendungen weggenommen, weitere Personen angegriffen und beleidigt und zuletzt mit einer drei Kilogramm schweren Spaltaxt und weiteren Wohnungsgegenständen nach einem Polizeibeamten geworfen. Der bereits häufig strafrechtlich in Erscheinung getretene Mann leidet laut Gericht unter drogeninduzierten Psychosen, er stelle eine Gefährdung für die Allgemeinheit dar.