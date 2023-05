Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 32 Stich- und Schnittverletzungen soll eine 55-jährige Frau in der Nacht zum 28. Juli 2020 in Frankenthal getötet worden sein. So steht es im rechtsmedizinischen Gutachten. Wegen Totschlags angeklagt ist ihr 32-jähriger Sohn. Er sprach jetzt am Mittwoch im Prozess am Landgericht. Allerdings nicht über die Tat.

Die Tat geschah zwischen 21.15 und 2 Uhr in der Küche der Dachwohnung eines Sechsparteienhauses. Gutachten kommen übereinstimmend zu dem Schluss, dass das Opfer sich gewehrt haben muss.