Weil er an mehreren geparkten Autos die Nummernschilder abmontiert und an sein eigenes Fahrzeug angebracht haben soll, steht ein 41-Jähriger aus Neustadt am Dienstag in Frankenthal vor Gericht. Die Taten sollen sich laut Staatsanwaltschaft zwischen November 2022 und Januar 2023 in Frankenthal und andernorts ereignet haben. Mit den fremden Kennzeichen an seinem eigenen Wagen habe der Angeklagte dann am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Das Kraftfahrzeug sei ferner nicht haftpflichtversichert gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Verhandelt wird gegen den Neustadter am Dienstag, 11. Juli, ab 11 Uhr, in Saal 13 des Amtsgerichts wegen Diebstahl.