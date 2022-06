Weil er Anfang dieses Jahres mit Rauschgift, das zum Handel bestimmt sein dürfte, erwischt wurde, muss sich ein 46 Jahre alter Mann aus Frankenthal am Montag (9 Uhr, Saal 13), vor der Schöffenkammer des Amtsgerichts laut dessen eigenen Angaben wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Bei ihm seien 54 Einzelplomben Kokain – rund 28 Gramm – und ein Kilogramm Kokain sichergestellt worden, heißt es in der Pressemitteilung. Beides habe er gewinnbringend weiterverkaufen wollen. Der Angeklagte sitzt dem Gericht zufolge wegen dieser Vorwürfe in Untersuchungshaft. Er sei mehrfach, auch einschlägig in strafrechtlich Erscheinung getreten.