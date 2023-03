Unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge – das wirft die Staatsanwaltschaft einem 44 Jahre alten Mann aus Ludwigshafen vor. Er muss sich am Montag, 20. März, 14 Uhr, vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal verantworten. Der Anklage zufolge soll er zwischen August und September vergangenen Jahres in Ludwigshafen in einem Fall 300 Gramm Amphetamin verkauft haben. Außerdem hat er nach Angaben der Ermittler etwa fünfeinhalb Kilogramm des Rauschgifts zum gewinnbringenden Weiterverkauf auf seinem Gartengrundstück und in einem Erdbunker gebunkert. Es handele sich das Feuchtgewicht der Drogen. Etwa ein Kilo sei an einen Zwischenhändler weitergereicht worden. Laut Gericht ist der Angeklagte mehrfach, auch einschlägig vorbestraft. Zu den Vorwürfen gegen ihn habe sich der 44-Jährige, der in Untersuchungshaft sitzt, bislang nicht eingelassen. Für die Hauptverhandlung ist ein weiterer Termin am Dienstag, 11. April, 10 Uhr, vorgesehen.