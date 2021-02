Das Strafverfahren gegen einen 32 Jahre alten Mann aus Frankenthal, der Ende Juli vergangenen Jahres seine 55-jährige Mutter getötet haben soll, beginnt am Freitag, 12. Februar, 9 Uhr, vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts mit einem Kurztermin. Der Hauptvorwurf der Anklage: Totschlag. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in den gemeinsam bewohnten Räumen in der Innenstadt insgesamt 32 Mal auf seine Mutter eingestochen zu haben. Die Frau sei infolge der Verletzungen verblutet. Laut Mitteilung des Gerichts habe der Angeklagte gegenüber Ermittlern behauptet, sich nicht an die Geschehnisse am 28. Juli erinnern zu können. Ein weiterer Anklagepunkt ist ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Hintergrund hier: Der Mann soll im Keller des Anwesens der Mutter Cannabispflanzen gezüchtet haben. Der Angeklagte ist nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft „geringfügig“ und „nicht einschlägig“ vorbestraft. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Fortsetzungstermine sind geplant am 5. (Kurztermin) und 17. März sowie am 6. und 8. April, jeweils 9 Uhr.