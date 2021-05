Auf Totschlag lautet die Anklage gegen einen 32 Jahre alten Mann, der im Juli 2020 seine Mutter in deren Wohnung in der Frankenthaler Innenstadt erstochen haben soll. Er habe zudem Cannabispflanzen im Keller und im Garten des Anwesens angebaut. Der Prozess ist am Freitagmorgen vor dem Landgericht eröffnet worden.

Mehr als 30 Mal soll der Mann laut der von Staatsanwalt Kai Ankenbrand vorgetragenen Anklage mit einem Messer mit rund 20 Zentimeter langer Klinge am Abend des 27. Juli oder am frühen Morgen des 28. Juli 2020 auf seine 55-jährige Mutter eingestochen haben. Diese sei in ihrer Wohnung an den erlittenen Verletzungen verblutet. Zwei weitere Anklagepunkte umfassen den unerlaubten Anbau von Betäubungsmitteln. Der 32-Jährige soll neun Cannabispflanzen gesetzt haben.

Nicht bei Mutter gemeldet

Zum Tatzeitpunkt war der gebürtige Bad Dürkheimer nicht bei der Mutter gemeldet. Nach eigenen Angaben übernachtete er aber zeitweise in der Frankenthaler Wohnung. Er selbst habe nur eine Postmeldeadresse besessen. Seit der Tat sitzt der Angeklagte in Haft. Da er zunächst eine geringfügige Freiheitsstrafe zu verbüßen hatte, begann die Untersuchungshaft Ende August.

Nur Kurztermin am 5. März

Nach dem Verlesen der Anklage wurde die Verhandlung unterbrochen. Am 5. März wird ebenfalls nur wenige Minuten lang verhandelt, weil der psychiatrische Gutachter Harald Dreßing (Mannheim) nicht anwesend sein kann. Er wird erstmals am 17. März dabei sein. Dann will sich der Angeklagte seinem Verteidiger zufolge auch erst äußern. Weitere Fortsetzungstermine sind am 6. und 8. April geplant. An allen Prozesstagen beginnen die Verhandlungen um 9 Uhr. nt