Weil er seine im Landkreis Bad Dürkheim lebenden Eltern bedroht und Geld von ihnen gefordert haben soll, steht ein 42 Jahre alter Mann aus Bamberg ab Donnerstag, 6. Juli, 9 Uhr, wegen räuberischer Erpressung vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal. Laut Anklage soll er im Oktober 2019 die Eltern in deren Wohnhaus besucht und aufgefordert haben, ihm als vorgezogenes Erbe 264.000 Euro auszuzahlen. Der Mutter habe er ein Fleischermesser an den Hals gehalten und gedroht haben, sie zu töten. Daraufhin habe die verängstigte Frau ihm 500 Euro in bar ausgehändigt sowie weitere 3000 Euro und später noch einmal 2000 Euro überwiesen. Auf eine Geldforderung über 20.000 Euro seien die Eltern nach Darstellung des Gerichts nicht mehr eingegangen. Wiederum zwei Wochen später soll der Angeklagte erneut am Elternhaus aufgetaucht sein und mit einer Spitzhacke zwei Fensterscheiben eingeschlagen haben, um ins Gebäude zu gelangen. Dort habe er seine Mutter getreten und geschlagen. Die Folge: vorübergehende Bewusstlosigkeit, eine Platzwunde am Hinterkopf, eine Gehirnerschütterung und diverse Prellungen. Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft. Zur Sache hat er sich laut Gericht bislang nicht eingelassen. Die Kammer plant einen Fortsetzungstermin am Dienstag, 18. Juli, 9 Uhr.