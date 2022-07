Neuer Anlauf nach der krankheitsbedingten Absage im Juni: Vor dem Amtsgericht Frankenthal muss sich am Montag, 25. Juli, 9.30 Uhr (Saal 13) ein 41 Jahre alter Ludwigshafener unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann im Oktober 2021 im Kulturzentrum Gleis 4 einen anderen Mann ohne rechtfertigenden Grund zu Boden geworfen und dann in Richtung Kopf auf ihn eingetreten haben. Das Opfer sei bewusstlos gewesen und habe einen Bruch des Oberschenkelhalses am linken Bein erlitten.