Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung sowie Misshandlung von Schutzbefohlenen – das wirft die Staatsanwaltschaft einem 36 Jahre alten Mann aus Ludwigshafen vor. Ab Freitag muss sich der Mann deswegen vor der siebten Strafkammer als Jugendkammer des Frankenthaler Landgerichts verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte in der Zeit von Januar 2016 bis Mai 2018 eine Vielzahl von Straftaten zulasten seiner ehemaligen Lebensgefährtin und deren Sohn begangen haben soll. So soll er dem damals unter 14 Jahre alten Jungen ein Video mit pornografischem Inhalt vorgespielt haben, ihn mit einer Eisenstange geschlagen, ihn mit Stahlkappenschuhen getreten und ihm mit einem Feuerzeug Brandverletzungen an der Hand beigebracht haben.

Nicht zu Vorwürfen geäußert

Seiner damaligen Lebensgefährtin soll er mit einer Nagelschere in den Arm gestochen und sie mit Stahlkappenschuhen getreten haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, seine Ex-Freundin zweimal vergewaltigt zu haben. Der Angeklagte ist bereits mehrfach vorbestraft. Er hat sich laut Pressemitteilung zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.