Teilweise mehr als 200 Stundenkilometer schnell soll ein 27 Jahre alter Mann gefahren sein, als er im April dieses Jahres in Frankenthal und Umgebung vor der Polizei geflüchtet ist. Der Prozess gegen den Erfurter beginnt am Mittwoch, 5. Oktober, 9.30 Uhr (Saal 13) vor der Schöffenkammer des Amtsgerichts. Der Angeklagte habe versucht, sich einer Straßenverkehrskontrolle zu entziehen, indem er sein Auto erst abgebremst und danach stark beschleunigt habe. Der 27-Jährige sei auf der Standspur der A6 an anderen Fahrzeugen vorbeigerast und eins davon touchiert und beschädigt. Nach Schilderung des Gerichts verlor der Mann an der Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord die Kontrolle über seinen Wagen. Beamten hätten bei der Durchsuchung des Fahrzeugs vier Joints mit einem Tabak-Marihuana-Gemisch, rund 35 Gramm Amphetaminpaste und einen Schlagring sichergestellt. Der Angeklagte sei mehrfach, auch einschlägig, strafrechtlich in Erscheinung getreten und sitze derzeit in Untersuchungshaft.