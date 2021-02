Im Ausland bestellte Drogen weiterverkaufen wollte ein 34 Jahre alter Frankenthaler nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft. Wegen der ihm vorgeworfenen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz im März, April und September vergangenen Jahres muss sich der Mann ab Montag, 1. März, 10 Uhr, vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts verantworten. Der Anklage zufolge soll er in den Niederlanden Amphetamin und Heroin bestellt haben, das dann zu ihm geliefert worden sei. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zudem vor, Marihuana, Amphetamin und Heroin in seiner Wohnung und seinem Auto aufbewahrt zu haben, um damit Handel zu treiben. In „unmittelbarer Zugriffsnähe“ der Drogen, wie es in der Pressemitteilung des Gerichts heißt, habe der Frankenthaler einen Baseballschläger, zwei Samuraischwerter, ein Beil, zwei Messer sowie eine Armbrust mit Munition aufbewahrt. Der Angeklagte hat sich laut Landgericht zu den Tatvorwürfen bislang nicht geäußert und sitzt in Untersuchungshaft.