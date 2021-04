Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich ein 32-jähriger Frankenthaler ab Dienstag, 9.30 Uhr, vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, im Februar 2020 in Frankenthal einen Mann zu Boden geschlagen zu haben, dann am T-Shirt hochgezogen und ihm erneut zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben, sodass dieser das Bewusstsein verloren habe. Danach habe der Angeklagte einen weiteren am Boden sitzenden Mann angegriffen, auf diesen eingeschlagen und ihn getreten, bis der Mann bewusstlos liegengeblieben sei. Die Geschädigten hätten diverse Verletzungen wie Prellungen und Platzwunden erlitten.