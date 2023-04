Unter anderem größere Mengen Haschisch, Marihuana und Kokain sowie Schusswaffen und Munition soll ein 28-jähriger Frankenthaler im Auftrag anderer Personen verwahrt und transportiert haben. Er muss sich deshalb am Donnerstag, 6. April, 9 Uhr, vorm Amtsgericht Frankenthal wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten. Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft im Zeitraum von März bis Oktober 2021 in Frankenthal, Lambsheim und andernorts zunächst im Auftrag eines ebenfalls strafrechtlich verfolgten Mannes mindestens zweimal fünf Kilogramm Marihuana oder Haschisch entgegengenommen, verwahrt und transportiert haben. Im Mai 2021 habe der Angeklagte zudem in einem Kraftfahrzeug auftragsgemäß ein Kilogramm Kokain transportiert, im Oktober des gleichen Jahres soll er in seiner Wohnung 200 Gramm der Droge verwahrt haben. Ebenfalls im Auftrag anderer habe der 28-Jährige im August 2021 in seiner Wohnung diverse Waffen und Munition verwahrt und schließlich an eine ihm mitgeteilte Adresse gebracht, wobei er gewusst habe, dass die Waffen zum Verkauf bestimmt gewesen seien. Der bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getretene Angeklagte hat die Taten laut Mitteilung des Gerichts im Ermittlungsverfahren eingeräumt.