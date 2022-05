Unter anderem wegen Beleidigung muss sich ein 39-Jähriger Frankenthaler verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, im November 2020 in einer öffentlichen Facebook-Gruppe „Blitzer in Frankenthal (Pfalz)“ folgenden Satz gepostet zu haben: „Frankenthal an der Feuerwehr stehen die Bullenschweine und sind am Beute angeln.“ Das Strafverfahren am Amtsgericht beginnt am Montag, 23. Mai, 9.30 Uhr, im Saal 13.