In 20 Fällen soll ein 14 Jahre alter Jugendlicher aus Grünstadt über acht Monate hinweg Straftaten begangen haben, für die er sich nun am Mittwoch, 13. Juli (9 Uhr, Saal 13), vor der Jugendschöffenkammer des Amtsgerichts Frankenthal verantworten muss – unter anderem wegen gemeinschaftlichen Diebstahls. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, von August 2021 bis März 2022 einen falschen Notruf bei der Polizei abgegeben zu haben und in der Tiefgarage eines Supermarkts den Alarmknopf eines Feuermelders gedrückt zu haben. Mehrfach habe er Motorroller aus Tiefgaragen und Parkplätzen gestohlen und sei ohne Fahrerlaubnis herumgefahren. Der verweigere seit de siebten Klasse den Schulbesuch und sitzt derzeit in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt in Untersuchungshaft.