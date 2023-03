Ein 58-jähriger Mann aus Ludwigshafen soll in der Zeit von Januar 2015 bis Januar 2018 mehrfach seine Ehefrau vergewaltigt und den gemeinsamen Sohn körperlich misshandelt haben. Er muss sich ab Montag, 6. März, 9.30 Uhr, vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Die Taten sollen sich in dem Einfamilienhaus der drei in Ludwigshafen zugetragen haben. In einem Fall soll der Angeklagte seine Ehefrau so stark gewürgt haben, dass ein blauer Fleck im Bereich des Kehlkopfes entstanden sei. Außerdem hat er laut Mitteilung des Gerichts zu ihr gesagt, dass sie seine Frau sei und ihm zu dienen habe, bevor er gegen ihren Willen mit ihr den Geschlechtsverkehr vollzogen habe. Seinen Sohn soll er aus Verärgerung darüber, dass dieser eine Matheaufgabe falsch gelöst hatte, vor den Augen der Freunde des Jungen, die zu Besuch waren, gewürgt und am Ohr gezogen haben. An einem anderen Tag soll er seinen Sohn geohrfeigt und ihm einen Teller mit Essen über den Kopf geschüttet haben, aus Wut darüber, dass der Junge sein Essen nicht aufgegessen hatte.

Der Angeklagte ist bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Er bestreitet die Tatvorwürfe. Bis Ende März sind fünf weitere Verhandlungstage angesetzt.