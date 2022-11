Unter anderem weil sie 14 bis 19 Jahre alte Mädchen und einen jungen Mann zur Prostitution gezwungen haben sollen, stehen zwei 25 und 27 Jahre alte Angeklagte aus Neustadt und Bad Dürkheim ab Dienstag, 15. November, 9.30 Uhr, vor der Hilfsstrafkammer des Landgerichts Frankenthal. Das Ziel der beiden Männer sei es gewesen, so der Vorwurf, sich „eine dauerhafte Einnahmequelle zu verschaffen“. Von diesen Einnahmen hätten sie nichts oder nur einen geringen Teil an ihre Opfer weitergegeben, heißt es in der Pressemitteilung des Gerichts. Der Jüngere der beiden Angeklagten soll darüber hinaus zwei der Mädchen vergewaltigt, zwei weitere geschlagen und Minderjährige mit Drogen versorgt haben. Die sexuellen Dienstleistungen seien „überwiegend in der Privatwohnung“ des älteren Angeklagten erbracht worden sein. Der wiederum streitet laut Gericht eine Beteiligung an den Taten ab und belastet den 25-Jährigen, der wiederum die Vorwürfe auch zurückweise. Beide sitzen in Untersuchungshaft. Die Kammer hat bereits Verhandlungstermine bis Ende März 2023 vorgesehen.