Vier Betrüger sollen bei Arbeiten an einer Hausfassade in Frankenthal nicht nur den Besitzer um 32.000 Euro erleichtert, sondern auch hohen Schaden verursacht haben. Das Quartett steht ab Montag, 9.30 Uhr, in Frankenthal vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft legt den drei griechischstämmigen Männern und einem türkischstämmigen Mann aus Worms zur Last, von Februar bis Juni 2020 in Frankenthal gemeinschaftlich einen Mann dadurch betrogen zu haben, dass sie Arbeiten an der Außenfassade seiner Immobilie anboten und durchführten, ohne dazu fachlich in der Lage zu sein. Den vier, die zwischen 44 und 60 Jahre alt sind, sei klar gewesen, dass ihnen eine entsprechende Expertise fehle. Der Geschädigte habe insgesamt 32.000 Euro an die Beschuldigten bezahlt. Durch die Arbeiten an Dach und Fassade der Immobilie sei ein Schaden in Höhe von rund 95.000 Euro entstanden. Für den Prozess am Amtsgericht sind zwei weitere Verhandlungstage im Juli angesetzt.