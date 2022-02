Wegen gewerbsmäßigen Betrugs muss sich ein 38-jähriger Frankenthaler ab Donnerstag, 9.30 Uhr, vor dem Amtsgericht verantworten. Er soll zwischen November 2019 und August 2020 in Frankenthal Waren bei Ebay-Kleinanzeigen angeboten haben, in der Absicht, den Kaufpreis ohne Gegenleistung einzubehalten. So habe der Angeklagte in elf Fällen zwischen etwa 150 und 2320 Euro eingenommen. Im Juni 2020 soll er außerdem mit seiner Familie aus dem Urlaub abgereist sein, ohne die Rechnung zu zahlen. Der Angeklagte ist strafrechtlich bereits mehrfach, auch einschlägig, in Erscheinung getreten. Er hat die Taten im Ermittlungsverfahren teilweise eingeräumt.