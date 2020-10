Um Drogenhandel in nicht unerheblichem Umfang geht es in einem Prozess vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal ab Dienstag, 13. Oktober, 10 Uhr. Nach Angaben des Gerichts wird dem 22-jährigen Angeklagten aus Ludwigshafen vorgeworfen, in Waldsee und Hochdorf-Assenheim in der Zeit von Anfang 2019 bis Mai 2020 in 35 Fällen mit Betäubungsmitteln Handel getrieben zu haben. Dabei soll er insgesamt 13 Kilo Marihuana an andere Personen verkauft haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung sollen sich zudem rund 2800 Gramm Marihuana in seinem Besitz befunden haben. Der Angeklagte ist laut Gericht bereits „einschlägig vorbestraft“. Er sitzt in Untersuchungshaft.