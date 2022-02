Schweren Diebstahl wirf die Staatsanwaltschaft einem 35-Jährigen und einer 40-Jährigen aus Ludwigshafen vor. Sie müssen sich am Donnerstag, 3. Februar, 9 Uhr, vor der Schöffenkammer des Amtsgerichts Frankenthal verantworten, weil sie zwischen Mai 2018 und Mai 2019 gemeinsam Wertgegenstände und Geld in Schwimmbädern und Saunen gestohlen haben sollen – auch in Frankenthal. Die beiden hätten aus unverschlossenen Taschen Gegenstände und Spindschlüssel genommen. Mit deren Hilfe seien sie an weitere Beute gelangt – darunter neben Bargeld beispielsweise auch Smartphones. Den Gesamtwert des Diebesgutes beziffern die Ankläger auf über 6000 Euro. Der Angeklagte sei strafrechtlich noch nicht, die Frau mehrfach auch einschlägig in Erscheinung getreten. Sie haben die Taten bestritten.