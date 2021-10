Weil er versucht haben soll, den Lebensgefährten seiner ehemaligen Freundin mit einem Messer zu töten, muss sich ab Dienstag, 2. November, 9.45 Uhr, ein 49 Jahre alter Mann aus Ludwigshafen vor der 1. Großen Strafkammer als Schwurgericht am Frankenthaler Landgericht verantworten. Laut Pressemitteilung wirft ihm die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag vor. Der Angeklagte soll im Mai 2021 in Ludwigshafen auf den Geschädigten und seine ehemalige Lebensgefährtin getroffen sein. Nach einem Streit soll er das Opfer zunächst mit dem Tode bedroht haben, ehe er ihm mit einem Messer in die Brust gestochen haben soll. Nur durch das Eingreifen weiterer Personen sei verhindert worden, dass der Ludwigshafener dem Mann weitere Verletzungen zufügen konnte. Der 49-Jährige, der sich aktuell in Untersuchungshaft befindet, hat sich laut Pressemitteilung darauf berufen, in Notwehr gehandelt zu haben. Der Prozess wird am 3., 17., 23. und 30. November sowie 13., 15. und 16. Dezember jeweils um 10 Uhr fortgesetzt.