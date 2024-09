Die Verbreitung kinderpornografischer Schriften wird einem 47-jährigen Mann aus Frankenthal in einem Prozess zur Last gelegt, der am Dienstag, 10. September, 12 Uhr, vor dem Amtsgericht beginnt. Der Angeklagte ist laut Presseinformation des Gerichts bislang strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten. Er befindet sich bereits in einer Therapie.