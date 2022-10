Unter anderem weil er mit Drogen gehandelt haben soll, wird einem heute 46-Jährigen aus Ludwigshafen ab Montag, 17. Oktober, 9 Uhr, vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, in der Zeit von Anfang 2017 bis Ende September 2019 über das Internet insgesamt fast sechs Kilogramm der synthetischen Droge „3-MMC“ bestellt zu haben, um die Substanz später gewinnbringend weiterzuverkaufen. Eine Postlieferung über 250 Gramm wurde auf dem Weg zu dem Angeklagten von spanischen Behörden abgefangen, die übrigen Lieferungen wurden an den Angeklagten zugestellt. Der noch nicht vorbestrafte Angeklagte hat sich zur Tat bislang nicht geäußert. Fortsetzungstermine für das Verfahren sind am Mittwoch, 19. Oktober, sowie am 7. und 9. November, jeweils um 9 Uhr.