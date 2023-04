Weil er seine Ehefrau nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft misshandelt und bedroht haben soll, muss sich ein 40 Jahre alter Frankenthaler am Dienstag, 18. April, 13 Uhr, vor dem Amtsgericht verantworten. Der Vorwurf: Körperverletzung. Der Mann soll seine Partnerin den Ermittlern zufolge an den Haaren gepackt und durch die Wohnung gezogen sowie mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht und einmal mit der Faust auf Auge und Ohr geschlagen haben. Zudem habe der Angeklagte sein Opfer getreten und gedroht, er werde es umbringen. Danach habe der 40-Jährige die Frau aus der Wohnung geschubst und auf der Flurtreppe getreten, sodass sie sechs Stufen heruntergefallen und bewusstlos geworden sei. Die Folgen laut Anklage: eine blutende Wunde am Ohr, zwei wackelnde Vorderzähne sowie diverse Blutergüsse.