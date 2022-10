Den Krankenhausaufenthalt ihres Vaters soll eine Frankenthalerin genutzt haben, um dessen Wohnung zu verschmutzen und mit seiner EC-Karte einzukaufen. Gegen die 40-Jährige wird deshalb am Dienstag, 11. Oktober, 10.30 Uhr, ein Strafverfahren vorm Amtsgericht Frankenthal eröffnet. Die Staatsanwaltschaft legt der Frau zur Last, zwischen Dezember 2021 und Mitte Januar 2022 in Frankenthal in 32 Fällen strafbare Handlungen begangen zu haben. Die Angeklagte habe sich in die Wohnung ihres Vaters begeben, nachdem dieser wegen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus kam. In dieser Zeit habe die Angeklagte die Wohnung verunreinigt sowie Teppiche und Couch beschädigt. Außerdem habe sie die Post des Vaters geöffnet und sei so in den Besitz von dessen neuer EC-Karte nebst Pin-Nummer gelangt. In der Folge habe die Angeklagte die EC-Karte in 28 Fällen unbefugt genutzt, um Einkäufe zu tätigen, und so einen Schaden von rund 4000 Euro verursacht.