Weil er die Absicht gehabt haben soll, Drogen zu verkaufen, steht ein 39-jähriger Frankenthaler am Dienstag, 4. Juli, vor dem Amtsgericht. Laut einer Pressemitteilung des Gerichts wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, im Juli 2022 in Frankenthal als Verkäufer in einem Ladengeschäft Kunden Cannabisprodukte mit einem Gesamtgewicht von mehr als 800 Gramm vorgehalten zu haben, um diese gewinnbringend zu veräußern. Der Prozess beginnt um 9.30 Uhr im Saal 13.