Unter anderem schweren Diebstahl wirft die Staatsanwaltschaft einem 36-jährigen Frankenthaler vor, der sich am Donnerstag, 12. Januar, vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts verantworten muss. Laut einer Mitteilung des Gerichts soll der Mann im Mai 2021 in ein Frankenthaler Schulgebäude eingebrochen sein. Aus dem Sekretariat soll er dann Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 5000 Euro gestohlen haben. Bei der Tat soll der 36-Jährige ein Messer mit sich geführt und damit Schränke und Türen aufgebrochen haben. Der Angeklagte ist laut Mitteilung strafrechtlich bereits öfter in Erscheinung getreten. Bei den Ermittlungen habe er sich nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der Prozess beginnt um 13.30 Uhr im Saal 13.