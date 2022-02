Ein 33 Jahre alter Frankenthaler soll nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft seine frühere Lebensgefährtin im Sommer vergangenen Jahres bedroht, vergewaltigt und dabei mit dem Smartphone gefilmt haben. Am Mittwoch, 16. Februar, 9 Uhr, beginnt deshalb vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts ein Prozess gegen den Mann – unter anderem wegen schwerer Vergewaltigung. Laut Anklage hatte die Frau ihrem damaligen Partner mitgeteilt, dass sie sich von ihm trennen wolle. Der 33-Jährige habe ihr daraufhin zunächst mehrfach ins Gesicht und gegen ein Ohr geschlagen. Der Angeklagte soll sie außerdem getreten und gewürgt haben. Im weiteren Verlauf soll der Mann sein Opfer zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Nach Überzeugung der Ermittler hat er sie dabei auch mit einem Messer bedroht und zeitweise gegen ihren Willen mit seiner Handykamera gefilmt. Der Angeklagte sitzt laut Mitteilung des Gerichts in Untersuchungshaft. Er sei bereits mehrfach – allerdings nicht einschlägig – vorbestraft. Der Angeklagte räume die Schläge zwar ein, die weiteren Vorwürfe streite er jedoch ab. Fortsetzungstermine sind geplant am 28. Februar (9 Uhr), 3. März (13 Uhr), 4., 9., 30. und 31. März (jeweils 9 Uhr), 6. und 27. April sowie 13. und 16. Mai (jeweils 9 Uhr).