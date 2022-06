Diebstahl in einem besonders schweren Fall wirft die Staatsanwaltschaft einem 30 Jahre alten Mann vor, der sich deswegen am Montag, 20. Juni, 9 Uhr, vor einem Einzelrichter des Amtsgerichts Frankenthal verantworten muss. Den Ermittlungsbehörden zufolge soll er im Januar 2022 in Römerberg (Rhein-Pfalz-Kreis) gemeinsam mit einem unbekannten Komplizen in ein Firmengelände eingedrungen sein, habe dort die Tür zu einem Lager aufgehebelt und fünf Industrieschweißgeräte im Gesamtwert von 18.000 Euro entwendet. Der Angeklagte sei strafrechtlich mehrfach anderweitig in Erscheinung getreten. Im Ermittlungsverfahren hat er geschwiegen. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.