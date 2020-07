In einem Brief an den Vater des Opfers stellt der 23-jährige Frankenthaler, der am 10. November 2019 in der Frankenstraße einen 18-jährigen Ludwigshafener mit einem Messer tödlich verletzt haben soll, die Tat als Unglücksfall dar.

Eher unbeabsichtigt habe er dem 18-Jährigen bei einer Rangelei in seiner Wohnung in den Hals gestochen. Den Brief, den der Angeklagte Anfang Juli aus der Untersuchungshaft heraus nach der Aussage des Vaters des Getöteten vor dem Landgericht geschrieben hatte, wurde am Dienstag bei der Fortsetzung des Prozesses verlesen. Als der Vorsitzende Richter Alexander Schräder den Brief vortrug, brach der Angeklagte in Tränen aus. Die Verhandlung wurde daraufhin kurzzeitig unterbrochen.

In diesem wie in weiteren verlesenen Briefen beteuerte der Angeklagte, wie unendlich leid ihm die Folgen seines Handelns tun würden. Er bat den Vater des Opfers um Verzeihung.