Bundesweit bleiben am 23. März viele Apotheken aus Protest geschlossen. In Frankenthal machen die meisten jedoch nicht mit – und nennen dafür klare Gründe.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) hat für den heutigen Montag, 23. März, zum bundesweiten Protesttag von Apotheken aufgerufen. In Frankenthal sind die meisten Apotheken aber dennoch geöffnet. Und die Notversorgung muss ohnehin gewährleistet sein, wie es heißt.

Die Einhorn-Apotheke am Rathausplatz bleibt geöffnet, sagte Stefanie Schneider, pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA). Sie bestätigte auf Nachfrage der RHEINPFALZ, dass die gültige Honorarregelung für Apotheken, die seit 13 Jahren trotz starker Kostensteigerungen nicht angepasst wurde, dringend geändert werden müsse. Viele Apotheken hätten deshalb schließen müssen, sie selbst habe dadurch bei ihrem vorherigen Arbeitgeber ihre Stelle verloren.

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Apothekerin: Kein Glauben an die Politik

Die Apotheke im Kaufland in der Wormser Straße wird ebenfalls geöffnet sein. Apothekerin Carmen Christa Tabacaru fand deutliche Worte: „Ich habe in den letzten Jahren mehrfach die Proteste unterstützt, gebracht hat es nichts.“ Sie glaube nicht daran, dass die Politik die schwindende Wirtschaftlichkeit von Apotheken interessiere, trotz vieler Schließungen. Die bisherigen Äußerungen von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) ließen ihres Erachtens keine Hoffnung auf eine positive Änderung für die Apotheken zu.

„Fachpersonal gibt es nicht zum Nulltarif“

Sie hält es für wichtig, dass die Apotheken vor Ort bleiben, denn hier bekomme jeder Beratung ausschließlich durch Fachpersonal, das man nicht zum Nulltarif bekomme. Diese qualifizierte Beratung sei bei den Online-Apotheken nicht gegeben, aber viele Menschen kauften dort, um Geld zu sparen. Das sei zwar verständlich, aber schade den Vor-Ort-Anbietern. „Wir hingegen haben nur qualifiziertes Personal und pflegen den persönlichen Kontakt zu den Kunden. Zudem haben wir etliche Kunden, die sich ganz bewusst für ihre Apotheke im Ort entscheiden“, sagte Tabacaru. „Ich werde keine Proteste mehr mitmachen, denn die haben uns nichts gebracht“, lautete ihr Fazit.

ABDA: Jede fünfte Apotheke musste schließen

Die City-, Columbus-, Stadt- und Pilgerpfad-Apotheken werden ebenfalls am Montag geöffnet sein, zu dem Protesttag wollte sich am Samstag von den Angestellten niemand äußern. Aber es gab dort ein Merkblatt, gesponsert von der ABDA, das einige Antworten zu den Leistungen von Apotheken enthält. Die Beratung vor Ort, zudem die sofortige Versorgung und persönliche Ansprache seien wichtig.

Zudem gebe es einen Notdienst, auch nachts. Und die Funktion als wichtiger Arbeitgeber für 160.000 Menschen sei nicht zu unterschätzen. In den vergangenen 13 Jahren habe jede fünfte Apotheke in Deutschland aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen, in den Apotheken seien durchschnittlich 65 Prozent an Kostensteigerungen zu verzeichnen gewesen.