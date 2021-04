Die Brücke zwischen den protestantischen Dekanaten Frankenthal und Bad Dürkheim/Grünstadt scheint geschlagen zu sein, einer Fusion der beiden Kirchenbezirke dürfte kaum noch etwas im Wege stehen. Von der evangelischen Landeskirche in Speyer kamen jetzt positive Signale für einen Zusammenschluss. Eine ebenfalls diskutierte Verbindung mit Ludwigshafen ist damit vom Tisch.

Erste Sondierungsgespräche mit Dekanin Sieglinde Ganz-Walther (Frankenthal) und Dekan Stefan Kuntz (Bad Dürkheim) habe sie bereits geführt, erklärt Oberkirchenrätin Marianne Wagner gegenüber der RHEINPFALZ. „Nun geht es darum, Arbeitsbereiche zu definieren, in denen es zu ersten Kooperationen zwischen den Dekanaten kommen soll.“ Dies geschehe vor dem Hintergrund, dass wichtige Gelingfaktoren für Fusionen die bereits bestehenden Kooperationen und Formen der Zusammenarbeit seien. Dadurch werde Vertrauen zwischen Menschen und kirchlichen Organen aufgebaut, unterstreicht Wagner.

Dreier-Gespräche beendet

Sie verweist auf Dekanate der Landeskirche, die erfolgreich fusioniert und bereits vorher jahrelang in der Verwaltung oder Jugendarbeit kooperiert hätten. „Solche Prozesse werden nun vereinbart zwischen Frankenthal und Bad Dürkheim-Grünstadt.“ Die Oberkirchenrätin bezieht sich auf eine nach ihrer Ansicht nicht ganz korrekte Pressemitteilung der Bezirkssynode Ludwigshafen. Sie stellte klar, dass die im September 2019 unter ihrer Leitung begonnenen Sondierungsgespräche zwischen Vertretern der Kirchenbezirke Bad Dürkheim-Grünstadt, Frankenthal und Ludwigshafen Ende 2020 für beendet erklärt worden seien, „da ich zu dem Schluss gekommen war, dass Überlegungen im Hinblick auf eine Fusion von Teilen oder des gesamten Dekanats Frankenthal mit dem Dekanat Ludwigshafen vom damaligen Bezirkskirchenrat Frankenthal abgelehnt wurden“.

Der Bezirkskirchenrat Ludwigshafen hatte sich laut der Ludwigshafener Dekanin Barbara Kohlstruck bereits 2012 offen für eine mögliche Fusion gezeigt. Kohlstruck hält flächenmäßig größere Einheiten für sinnvoll, „um die Arbeitsfähigkeit sicherzustellen und Gestaltungsmöglichkeiten offen zu halten“ – gerade „angesichts eines kontinuierlichen Mitgliederschwundes“, wie sie kurz nach der Ludwigshafener Bezirkssynode auf Anfrage mitteilte. Für neue Gespräche zwischen Ludwigshafen und Frankenthal wäre eine Initiative der Landeskirche notwendig, sagt Kohlstruck, da diese die Gespräche vor einiger Zeit für beendet erklärt habe.

Dekanin abwartend

Marianne Wagner hält eine Orientierung Frankenthals in Richtung Bad Dürkheim-Grünstadt ohnehin für „wesentlich erfolgversprechender“, was auch damit zusammenhänge, dass es zu früheren Zeiten bereits ein Dekanat Frankenthal mit Sitz in Grünstadt gegeben habe. Dekanin Ganz-Walther gibt sich zu diesem Thema relativ bedeckt. „Wir müssen abwarten, bis sich die neuen Gremien gebildet und sich eingearbeitet haben“, sagt sie. Durch die Corona-Pandemie seien die Gespräche ins Stocken geraten, sodass sich derzeit nichts Konkretes sagen lasse und bislang auch noch keine neuen Beschlüsse gefasst worden seien. Die Landessynode in Speyer konstituiere sich erst im Juni.

Und Ende Oktober geht Dekanin Ganz-Walther in den Ruhestand. Wie sehen dann die personellen Perspektiven aus? Auch dazu äußert sich Oberkirchenrätin Wagner: „Die Kirchenregierung wird spätestens im Juni 2021 abschließend über den Antrag der Bezirkssynode Frankenthal vom September 2019 über die Ausschreibung der Pfarrstelle mit Dekansfunktion befinden.“