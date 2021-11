In Frankenthal soll es in Zukunft nur noch einen zentralen Protestantischen Krankenpflegeverein geben. Die endgültige Entscheidung über die Verschmelzung des Diakonissenvereins der Stadt mit dem evangelischen Diakonieverein Eppstein-Flomersheim fällt bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch, 17. November, 14.30 Uhr, im Dathenushaus.

Im Zuge der angestrebten Fusion wird der Verein – wie Pfarrerin Sieglinde Ganz-Walther als Vorsitzende gegenüber der RHEINPFALZ erklärte – auf knapp 600 Mitglieder anwachsen. An der Hauptaufgabe, der Unterstützung der Ökumenischen Sozialstation Frankenthal, werde sich ihrer Darstellung nach nichts ändern. Ein Großteil des Jahresbeitrags – derzeit liegt er bei 27 Euro – fließt dieser Einrichtung zu. Finanziert würden damit in erster Linie karitative Leistungen, die seitens der Pflegeversicherung nicht übernommen werden, sagt Ganz-Walther.

Eigener Besuchsdienst

Der Protestantische Diakonissenverein organisiert nicht nur Vortragsveranstaltungen, Kabarettabende und Gesprächskreise, sondern ist darüber hinaus mit einem eigenen Besuchsprojekt aktiv. Davon werden künftig auch die Mitglieder des Diakonievereins Eppstein-Flomersheim profitieren, sagt die ehemalige Dekanin des Kirchenbezirks Frankenthal. Ansprechpartnerin ist Yvonne Schall, eine ausgebildete gestalttherapeutische Beraterin. Sie stellt auf Wunsch auch Kontakt zu sozialen Diensten her.

Bis 1989 Schwestern vor Ort

Der auf das Jahr 1864 zurückgehende Protestantische Diakonissenverein ergänzt mit seinen Besuchen die Arbeit der Pflegedienste um den seelsorgerischen Aspekt und knüpft damit an die Tätigkeit der Speyerer Diakonieschwestern an, die bis 1989 in Frankenthal aktiv waren. Auf katholischer Seite gibt es in der Stadt den Krankenpflegeverein und den Elisabethenverein Mörsch – beide kümmern sich ebenfalls um ältere und hilfsbedürftige Menschen und unterstützen die Ökumenische Sozialstation finanziell.