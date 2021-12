Fahrräder mit Elektromotor sind inzwischen nichts Besonderes mehr. Aber eine E-Rikscha? Dieses ungewöhnliche Vehikel besitzen seit Kurzem die Gemeinden der Luther- und der Friedenskirche. Zwei Ideen, wie das Gefährt eingesetzt werden soll, gibt es schon.

Initiiert hat das Projekt der langjährige Pfarrer Martin Henninger. Bei einem Treffen mit Partnergemeinden in Berlin habe er die Rikschas gesehen, die dort als Privattaxis unterwegs waren, und sei begeistert von dieser umweltfreundlichen Transportmöglichkeit gewesen. „Das wäre etwas für unsere Heimatgemeinden“, beschreibt Henninger seine Gedanken.

Er habe die Idee dann in den Gremien besprochen. Um das Fahrzeug – Kostenpunkt: rund 10.000 Euro – bestellen zu können, musste erst einmal die Finanzierung stehen. Mit dem Konzept hätten sich die Gemeinden dann für die Initiative „Innovative Projekte in der Evangelischen Kirche der Pfalz“ beworben. Im Herbst 2020 gab es die Zusage für den Zuschuss. Wegen Lieferengpässen sei die in Frankreich bestellte Rikscha aber erst jetzt ausgeliefert worden.

Das Fahren will geübt sein

Dienen soll sie zunächst dazu, Gemeindemitglieder, die nicht mehr gut zu Fuß sind, zum Gottesdienst oder für andere Veranstaltungen abzuholen. Der Fahrer sitzt vorn, hinten ist Platz für zwei Personen. Einige Konfirmanden hätten Interesse bekundet, aber auch andere Personen könnten gern chauffieren, sagt Henninger. Das müsse man aber üben, weiß der Pfarrer von eigenen Versuchen.

Sobald der Plan stehe, würden die Gläubigen im Gemeindebrief informiert. Die Rikscha soll im Wechsel in beiden Gemeinden eingesetzt werden. Das Gefährt auch als Kaffeemobil zu nutzen, sei der nächste Schritt. Für den Umbau, den handwerklich begabte Leute aus der Gemeinde übernähmen, würden noch Spenden gesammelt, so Henninger.